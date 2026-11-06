ਧਨਤੇਰਸ-ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 5:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰੁਝਾਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਬਾਕਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪਸੰਦ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਠਿ
ਆਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।