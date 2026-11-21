ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਪਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹੜ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਚਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 7:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ੍ਹੜ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟਕੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ'।
5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹ
ਮੁਕੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।