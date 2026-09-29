ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ: ਐਮਪੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ"
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।" ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੋਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ
"ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।"-ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ (ਦਿੱਲੀ)
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ"
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
"ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ"
"ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਏ।" -ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
"ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।"