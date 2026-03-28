"ਪੁੱਠਾ ਫਸਿਆ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ"

ਕਰਨਲ ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

US ISRAEL IRAN WAR
ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 4:50 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ (Etv Bharat)

"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੀ ਕਿੱਲਤ"

ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤਾਂ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰਮੁਜਾ ਤੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।


ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
FERTILIZER SHORTAGE DUE TO WAR
DEFENSE EXPERT DS GREWAL
US ISRAEL IRAN WAR



