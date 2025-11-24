ETV Bharat / state

ਮਾਣਹਾਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ

ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 6:50 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ (24 ਨਵੰਬਰ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (Etv Bharat)

'ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਾਨਾ'

ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ।'

"ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ"

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।'

'ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ'

ਅੱਜ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ'।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2020) ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ (ਐਕਸ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ- 'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 100-100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

