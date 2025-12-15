ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : December 15, 2025 at 9:48 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
48 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ 347 ਜ਼ੋਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2838 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ 48 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 58.01 ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਸ ਜਿੱਥੇ 55 ਤੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh | On the Zila Parishad and Panchayat Samiti elections in Punjab, State Election Commissioner (SEC) for Punjab, Raj Kamal Choudhary says, " a voter turnout of 48% was recorded in the zila parishad and panchayat samiti elections...no serious incident of violence… pic.twitter.com/Jv6OxgzjRl— ANI (@ANI) December 15, 2025
"ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 16 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"- ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਾਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।"