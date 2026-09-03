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ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ! ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ...

ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ

CONTROVERSY OVER GDP GROWTH
ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 8:18 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ (Etv Bharat)

ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਐਮਪੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੋਕ"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਭਾਵੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।"- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕੇ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧ ਗਈ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹਨ।"

ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ-

  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76.11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81.78 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83.43 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 85.57 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
CONTROVERSY OVER GDP GROWTH
ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94.78 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94.86 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

"ਇੰਟਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਸਟੀਲ ਕੋਪਰ ਹਰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।"

"ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਟੀਅਰਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਟਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਟਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"- ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ


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TAGGED:

GDP INDIANCURRENCY
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਵਾਦ
ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ
GDP GROWTH
CONTROVERSY OVER GDP GROWTH

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