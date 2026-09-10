ETV Bharat / state

ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Dussehra fair
ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ (Etv Bharat)

ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ: ਠੇਕੇਦਾਰ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

contractors and SDM Ludhiana
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ (Etv Bharat)

ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '9 ਸਤੰਬਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬੋਲੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Dussehra fair
ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ (Etv Bharat)

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ।'

TAGGED:

SDM LUDHIANA
ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਠੇਕਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ
LUDHIANA FESTIVAL SEASON

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.