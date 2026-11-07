ਸੁਣਨ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀਵੇ
ਸੁਣਨ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ..
Published : November 7, 2026 at 8:51 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਸੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੀਵੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ, ਅਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟੀ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ- ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਰੀਫ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"