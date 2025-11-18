ETV Bharat / state

ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਂਣ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ।

Amritsar murder news
ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 104 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)

ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੌਣ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੂਨੀਆ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਭੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ।

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 6–7 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।'

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

