ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੇਸ ਦਰਜ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 14, 2026 at 6:05 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।



ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਘਟਨਾ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਬਦਫ਼ੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।"

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

