ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦੇਹ

ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦੇਹ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
Published : September 4, 2026 at 5:46 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ
ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ।"
ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹ ਸਕਣ।"
"ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"- ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੁੱਤਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ
ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ‘ਹਾਰਮਨੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ
ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਨੇਕਦਿਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਹਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
"ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ‘ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"- ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ, ਸਰਪੰਚ
ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਨ
ਸਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ 176 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਰੀਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
"ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"-ਸਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ"ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ 176 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤਿ ਜਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ 12ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"