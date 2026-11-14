MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਰੀਕ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ !
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਕਾਰ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 14, 2026 at 10:25 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਚਰਨ ਕੌਰ (84) ਦਾ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
'ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ'
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,' ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।-ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ
'ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 17 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ'।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ: ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
- ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
- ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ: ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ: ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ।
- ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਲੱਗਭਗ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।