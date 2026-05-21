ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ

ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦਰਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਠਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 21, 2026 at 7:10 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹਲਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ
ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਹਲਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ।"