ETV Bharat / state

ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ

ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ।

DAIRY OPERATORS STAGE PROTEST
ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 8, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁਦ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

'ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਰਕ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਂਡਰ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।"

'ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'

ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ₹45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DAIRY OPERATORS STAGE PROTEST
ਡੇਆਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ (ETV Bharat)

ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੋਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਡੇਅਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡੇਅਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

DAIRY OPERATORS STAGE PROTEST
ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ (ETV Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"



"ਡੇਅਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"

ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਈਟੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਅਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਟੀਪੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION OFFICE
HEAPS OF DUNG PILED OUTSIDE OFFICE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ
ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
DAIRY OPERATORS STAGE PROTEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.