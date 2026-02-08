ETV Bharat / state

ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋੜ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਓਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀਪਨ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਆਨੰਦਮਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਣਾ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਭਾਗ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇਂ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।

