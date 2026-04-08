ETV Bharat / state

ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 6:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਔਪਚਾਰਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਝੁਕਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ! ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਹੋ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਢਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਓਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਰਹੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਦਲਾਅ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਤੇਜਕ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣਾਓਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋ ਜਿਸ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਵਹਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
TODAY RASHIFAL
PUNJABI RASHIFAL
RASHIFAL 8 APRIL
AAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.