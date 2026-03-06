ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : March 6, 2026 at 4:15 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਤ-ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ (ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮੰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰੁਚੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ!
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹੇ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।