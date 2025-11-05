ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 4:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ (ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਡੀਕਿਊਰ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰੇ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੇਕਓਵਰ ਨਾਲ ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਿਕ ਦਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਮੂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ!

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਸਮੁੱਖ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਓਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ; ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਜਾਓਂਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ।

TAGGED:

TODAY RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
PUNJABI RASHIFAL
RASHIFAL 5 NOVEMBER
AAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਡਰ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ

ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਕੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਓਵਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.