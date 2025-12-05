ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / state

ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

December 5, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਣਅਨੁਮਾਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। (ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਬੱਚੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਹੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਸਧਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

