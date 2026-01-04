ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : January 4, 2026 at 4:16 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ-ਭਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਧਾਰਨ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਪਲਾਂ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਓਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਣਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।