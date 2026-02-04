ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : February 4, 2026 at 4:23 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਤੇਜਿਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ਪੂਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲੇਗੀ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਪੇਟੂ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਚੁਲਬੁਲਾ ਪੱਖ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਸੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਅਜ਼ਮਾਓ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬੌਸ, ਸਹਿਕਰਮੀ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।