ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026 at 4:26 AM IST

3 Min Read
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ 'ਉੱਤਮ ਦਿਨ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਓਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

