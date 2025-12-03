ETV Bharat / state

ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 4:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਥਾਈ ਚਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਫਟਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇ। ਧਿਆਨ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਂਗੇ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
TODAY RASHIFAL
PUNJABI RASHIFAL
RASHIFAL 3 DECEMBER
AAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.