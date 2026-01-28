ETV Bharat / state

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 28, 2026 at 4:21 AM IST

3 Min Read
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਹੁਣ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਮੇਕਓਵਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਾਲ ਬਣਾਏ, ਫੇਸ ਪੈਕ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਵਚੇਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੱਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਣਅਨੁਮਾਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਓ ਜੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੂਠੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਟ-ਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਹਿਕਰਮੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ - ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

