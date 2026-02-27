ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : February 27, 2026 at 4:25 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਭਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਗਰਮ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਖੋ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁਲਬੁਲੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਜਾਂ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾਓਗੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮਾਪੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੁਚੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਓ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੋ ਲੋਕ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ।