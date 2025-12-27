ETV Bharat / state

ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਦੂਰੀ , ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 27, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ — ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ। ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ; ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁੱਭ-ਚਿੰਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।

TODAY RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
PUNJABI RASHIFAL
RASHIFAL 27 DECEMBER
AAJ DA RASHIFAL

