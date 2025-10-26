ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : October 26, 2025 at 4:10 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਨੇਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਂਗ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ!
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਠੀਕ-ਠਾਕ, ਥਕਾਵਟ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜੇਤੂ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਤਮਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ!
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਤੇਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।