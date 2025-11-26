ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : November 26, 2025 at 4:38 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਲਓਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਵਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੰਗ ਭਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਲਓ, ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜੀਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ।