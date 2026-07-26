ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : July 26, 2026 at 4:12 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਖਾਸ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਦਿਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਉੱਤਮ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਸੁਸਤ, ਥਕਾਉ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ, ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਭਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਟ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਗੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਤਮਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ! ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਚੀਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੇਮੀ/ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਉਤੇਜਨਾਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।