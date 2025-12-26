ETV Bharat / state

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 4:25 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਵਈਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋੜੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਟਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਾਣੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਖਰੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਉਤੇਜਕ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਾਉ ਦਿਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਦਾਸ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

