ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : April 26, 2026 at 4:15 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗੁਣ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਪੇ ਚਟਕੋਰੇ ਪੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ੇ ਭਰੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਓਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨੰਦ-ਭਰੀ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਓ!
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੌਸ, ਸਹਿ-ਕਰਮੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।