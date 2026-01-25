ETV Bharat / state

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 25, 2026

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ 'ਤੇ ਪਏ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੰਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ! ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਲੱਭ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

