ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : January 23, 2026 at 4:18 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰੋ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਖੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਧਾਏਗੀ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਛੋਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਗੋਲਡਫਿੰਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ-ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਆ, ਅਟਲਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ੁੱਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।