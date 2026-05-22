ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 4:37 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੋਸ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਤਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੁੜੀਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਲੂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਖਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਕਸਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਿਹਾਰਕ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਖਤ-ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

