ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : March 22, 2026 at 4:15 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਲੰਬੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਡਾਲਰ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਸਤ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਾਓਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰਹੋਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀਟ ਸੀਕਰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।