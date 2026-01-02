ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : January 2, 2026 at 4:26 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ, ਦੋਨੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।