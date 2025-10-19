ETV Bharat / state

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 4:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਕੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਬਿਖੇਰੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਛੁਪੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਆ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯਕੀਨਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 'ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 'ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,' ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਨੇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦਗੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰੀਫ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।

TAGGED:

TODAY RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
PUNJABI RASHIFAL
RASHIFAL 19 OCTOBER
AAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.