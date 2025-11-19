ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / state

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 4:51 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਲਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਉ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪਸੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ-ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

