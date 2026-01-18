ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : January 18, 2026 at 4:18 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਊਰਜਾ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖੇਗਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਲਓਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿਤਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਉਤੇਜਕ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਲਈ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।