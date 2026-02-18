ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : February 18, 2026 at 4:21 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕਰੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੋਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਾਣੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਖਰੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੌਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੰਜੂਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।