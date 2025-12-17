ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : December 17, 2025 at 4:00 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਜ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੋਨੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਾ ਊਰਜਾਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤੇਜਕ ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਹਕ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਐਨੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ-ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਹੋ- ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।