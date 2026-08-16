ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : August 16, 2026 at 4:16 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸਮ - ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਛਾਣ ਪਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿੱਸੇਗਾ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਵਿੱਖ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਤੇਜਕ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।