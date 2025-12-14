ETV Bharat / state

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 4:05 AM IST

3 Min Read
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਲਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਆ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ!

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਵਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਵਿੱਖ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

