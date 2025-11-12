ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

aaj da rashifal
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2025 at 4:15 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵ੍ਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾਓਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਾਉਮੀਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਹੈਰਾਨੀਭਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤਮ ਪਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਸ਼, ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਬੌਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ!

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ - ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਸੁਭਾਅ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੌਧਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

