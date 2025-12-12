ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : December 12, 2025 at 4:29 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਗੁਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚੋਗੇ। ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ-ਭਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਾਈ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭੋਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿਓਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ!
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਝਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।