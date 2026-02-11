ETV Bharat / state

ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 11, 2026

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ — ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਲੰਬੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

