ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਠੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ !
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 19, 2026 at 4:02 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ !
ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ
ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।"
"ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।"-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾ ਕਾਰਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ 69 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,010 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1930 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ।