ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ !

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

CYBER FRAUD CASES INCREASING
ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 21, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਉਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। (ETV Bharat)

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਪਹਿਲੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 80,000 ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 41000 ਦੇ 2 ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਧਾਂ ਥਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ 41608 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਬਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਕੇ ਵਾਈਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 41608 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1930 ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

