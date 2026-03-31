ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
Published : March 31, 2026 at 6:51 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਰ ਡਿਲਵਰ ਦਾ ਮੈਸਿਜ ਆਇਆ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮੈਸਿਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਖਪਤਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ।"
"ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" - ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖਪਤਕਾਰ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ AFSO ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।